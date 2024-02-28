تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتلانتا اليوم في الدوري الإيطالي

استقر المدير الفني سيموني إنزاجي على تشكيل إنتر ميلان الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد أتلانتا والمؤجلة من الجولة 21 من الدوري الإيطالي الكاليتشو على ملعب سان سيرو.

يخوض فريق إنتر ميلان بقيادة المدير الفني سيموني إنزاجي وعينه على النقاط الثلاثة، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب خطوة من حسم اللقب.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتلانتا

حارس المرمى: إيميليو موليادي

الدفاع: أوريل بيسيك - دي فريج - كارلوس أوقستو

الوسط: دومفريس - أسلاني - مخيتاريان - ديماركو

الهجوم: سانشيز - لاوتارو مارتينيز.

ويتربع إنتر ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة حصدها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة حتى الآن بالكاليتشو، وبفارق 9 نقاط عن فريق يوفنتوس الوصيف وأقرب ملاحقيه.

موعد مباراة إنتر ميلان وأتلانتا اليوم والقناة الناقلة والمعلق:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة وستذاع المواجهة عبر شاشة قناة AD SPORTS Premium 1 الحاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي بصوت المعلق أحمد الحامد.