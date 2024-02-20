جريزمان على رأس تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن تشكيل مباراة إنتر ميلان، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويقود الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان تشكيل الروخيبلانكوس أمام الإنتر، في المباراة التي يتوقعها عشاق كرة القدم الأوروبية أن تكون مثيرة وحماسية.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: فيتسل، خيمينيز،

هيرموسو، مولينا.

الوسط: دي باول، كوكي، ساؤول، لينو يورينتي.

الهجوم: جريزمان



ومن المقرر انطلاق مواجهة إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.