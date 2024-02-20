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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد

إنتر ميلان
إنتر ميلان

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، دي فريج، باستوني، دارميان.

الوسط: باريلا، كالهانأوغلو، مخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، لاوتارو، تورام.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة خاصة وأن الفريقان يبحثان عن الفوز لتكون خطوة في حسم التأهل للدور المقبل.

وتُنقل مواجهة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الماضية.

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