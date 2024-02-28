حسين عبد الغني: رونالدو ليس قائد المشروع السعودي الرياضي

أكد حسين عبد الغني نجم الأهلي والنصر السعودي السابق أن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي هو إضافة كبيرة ولكنه ليس الهدف المنشود تحقيقه.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية: " رونالدو ليس قائد المشروع السعودي الرياضي، هو مجرد وسيلة وجزء من مشروعنا طويل الأمد ".

كما تطرق نجم الكرة السعودية للحديث عن مواجهات الهلال والاتحاد الثلاثة المرتقبة خلال 12 يومًا: " أعرف نادي الاتحاد، الهلال لن ينتصر عليه في الثلاث المباريات ونسبة فوزه 5% ، اعرف هذا النادي جيداً ".

محمد نور: الاتحاد سيوقف سلسلة انتصارات الهلال

أكد محمد نور نجم نادي الاتحاد وأسطورة الكرة السعودية السابقة أن الهلال لن يتمكن من الفوز على الاتحاد في المواجهات الثلاثة التي ستجمعهما خلال شهر مارس المقبل.

وقال محمد نور في تصريحات تليفزيونية: " الهلال لن يتمكن من كسر الرقم العالمي في عدد الانتصارات المتتالية حيث أنه يحتاج للفوز في 4 مباريات قادمة، وسيواجه الاتحاد فيها 3 مرات وسيكون من الصعب الفوز على النمور في المواجهات الثلاثة ".

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد والهلال 3 مرات خلال 12 يوم فقط، حيث ستكون المواجهة الأولى يوم 1 مارس المقبل على ملعب المملكة آرينا لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

كما سيلتقي الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مرتين، الأولى ستقام يوم 5 مارس ذهابًا على ملعب المملكة آرينا، والثانية يوم 12 مارس إيابًا على ملعب النمور في جدة.