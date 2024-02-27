غيرة رونالدو على جورجينا تهدده بالحرمان من مباريات الدوري السعودي (فيديو)

ظهر اسم عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، ضمن واقعة المشادة الكلامية والإشارة البذيئة مع مشجعي نادي الشباب بعد ديربي الرياض في دوري روشان السعودي.

وقام كريستيانو رونالدو بإشارة بذيئة رداً على استفزاز أحد مشجعي الشباب خلال مباراة النصر والشباب (3-2) في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وزعم البعض أن حركة كريستيانو غير اللائقة كانت بسبب هتاف مشجعي الشباب باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الإيطالي وعدو فريق صاروخ ماديرا لاستفزاز قائد الفريق البرتغالي.

الاستفزاز بجورجينا

ومع ذلك، أشار أحد المشجعين في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي X، إلى أن رونالدو رد بغضب وانفعال لأن المشجع الشاب أهان صديقته جورجينا رودريغز.

وأوضح المشجع أن إقحام اسم جورجينا في صراخ المشجعة الشابة غير اللائق ضد كريستيانو رونالدو كان محاولة واضحة وسافرة لاستفزازه وتشتيت انتباه.

وينتظر المتابعون الإجراء الذي سيتم اتخاذه ضد كريستيانو رونالدو ومشجعي الشباب بعد مباراة الديربي الأخيرة في الرياض، وكذلك المعنى الحقيقي لإشارة النجم البرتغالي.

هذا الشخص @alayyadah يوجه اتهام لجمهور #الشباب ويرمي كلام بدون ادلة وهذا غير صحيح بحكم تواجدنا في ارض الملعب لم يحدث نهائياً كل هذا لتبرير فعل الاعب فقط !

نتمنى من الإدارة القانونية بالنادي رصد المقطع واتخاذ الاجرائات اللازمة بحقه لحفظ حق الجماهير الشبابية 🚨 pic.twitter.com/dOh6qclbSE — عـين الشـباب (@3eanalshabab) February 26, 2024

حركة رونالدو

وشهدت الأيام الماضية الماضية حالة من الغضب وسط جماهير كرة القدم السعودية، بعد الواقعة المسيئة التي قام بها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، خلال مواجهة فريقه أمام الشباب بالأمس الأحد.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت فتح تحقيقًا في واقعة رونالدو، حيث تدرس كافة الأدلة المتاحة لاتخاذ قرارًا مناسبًا بشأن هذه الواقعة.

وأوضحت أن قرار لجنة الانضباط سيصدر بعد 48 ساعة من الآن، وذلك بسبب حرص اللجنة على اتخاذ رد فعل سريع، عقب الصدمة التي تعرضت لها الجماهير السعودية من واقعة الدولي البرتغالي المسيئة.

الحرمان من المباريات

أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، مهددًا بالغياب عن العالمي خلال المباريات المقبلة ببطولة دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستفتح تحقيقًا في واقعة رونالدو، والتي أغضبت قطاعًا كبيرًا من جماهير كرة القدم السعودية.

وأشارت إلى أنه في حالة ثبتت إدانة رونالدو، فإن الدولي البرتغالي سيكون مُهددًا بالإيقاف لعدة مباريات مقبلة، كما أنه سيغيب عن مواجهات حاسمة للنصر في دوري روشن السعودي.