مهلة 24 ساعة.. أخر تطورات أزمة رونالدو بعد خطاب لجنة الإنضباط بالسعودية

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الوسط الرياضي العالمي والمحلي في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما الواقعة المشينة التي قام بها في المباراة الأخيرة ووجود مطالبات قوية بفرض عقوبة الإيقاف عليه.

وكان فريق النصر السعودي بقيادة رونالدو، قد ألقتي مع نظيره الشباب في الجولة ال21 من دوري روشن السعودي، وفاز بها رفاق رونالدو بهدفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتهتف جماهير الشباب السعودي باسم ميسي في المدرجات كمحاولة لاستفزاز رونالدو، قبل أن يرد الاعب عليهم بحركة "مشينة".

وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بارسال خطابًا إلى نادي النصر، امس الثلاثاء؛ على خلفية أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة الشباب الأخيرة.



ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، طلبت لجنة الانضباط من الإدارة النصراوية، الحصول على "إفادة" رونالدو بشأن اللقطات المنسوبة إليه في مباراة الشباب، في موعد أقصاه غدًا الأربعاء.



جدير بالذكر أنه في حال تم إدانة كريستيانو رونالدو؛ سيتم إيقافه مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال سعودي؛ حسب المادة 57 من لائحة الانضباط والأخلاق.