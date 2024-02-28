وكيله: هدف سام أبو علي هو مساعدة الأهلي للفوز بالدوري وأفريقيا

أبدى البلجيكي جاكوب كروجر وكيل أعمال النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي الجديد إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب خلال مواجهة بلدية المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وقال كروجر في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: " لا نفكر في مستقبل وسام والآن هو مستمر مع الأهلي ومستمر في الأداء الجيد مع الأهلي خصوصا بعد أول مباراة له".

وأضاف: " وسام أبو علي يركز بنسبة 100% مع الأهلي ليساعده في الفوز بكل المباريات والفوز بالدوري المحلي وبطولة إفريقيا ".

وتابع: " تحدثت مع وسام أبو علي كثيرا وهو سعيد بكل شيء وجده مع الأهلي في مصر، هو يعيش أجواء جيدة ويتمتع بتواجده في مصر ".

واختتم: " وسام أبو علي لم يلعب للمنتخب الفلسطيني من قبل ولكن إذا فعل هذا الأمر في المستقبل بالتأكيد سيكون أمر جيد وسنناقش هذا الأمر ".

وسام أبو علي يقود الأهلي للفوز على بلدية المحلة

وقاد وسام أبو علي الأهلي للفوز على بلدية المحلة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة بنتيجة 5-1 للأهلي سجل منها وسام أبو علي هدفين أحدهما من ضربة جزاء، ليعلن اللاعب عن بداية قوية بقميص النادي الأحمر كما شهد اللقاء تألق موديست وتسجيله هدفًا.