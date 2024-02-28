وكيل وسام أبو علي: التسجيل في مباراة الأهلي وبلدية المحلة بداية رائعة

أبدى البلجيكي جاكوب كروجر وكيل أعمال الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي الجديد، سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب في أول مشاركة بقميص النادي الأحمر.

وقال وكيل أب و علي في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: " شاهدت جزء من مباراة الأهلي وبلدية المحلة وشاهدت الأهداف التي سجلها وسام أبوعلي وهي بداية رائعة له كأول مباراة له داخل مصر".

وأضاف: " أتمنى أن يستمر وسام في تسجيل المزيد من الأهداف وتقديم الأداء الرائع مع الأهلي ".

وتابع: " وسام لاعب موهوب واتخذ قرار الانضمام للأهلي وحده، الأهلي رأى في وسام مشروع خاص به واللاعب اختار النادي بقرار منه للعب في أكبر نادي بإفريقيا ".

وسام أبو علي يقود الأهلي للفوز على بلدية المحلة

وقاد وسام أبو علي الأهلي للفوز على بلدية المحلة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة بنتيجة 5-1 للأهلي سجل منها وسام أبو علي هدفين أحدهما من ضربة جزاء، ليعلن اللاعب عن بداية قوية بقميص النادي الأحمر كما شهد اللقاء تألق موديست وتسجيله هدفًا.