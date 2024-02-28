وكيل وسام أبو علي: المفاوضات مع الأهلي تمت بطريقة احترافية

أكد البلجيكي جاكوب كروجر وكيل أعمال النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي الجديد، أن المفاوضات مع القلعة الحمراء في صفقة ضم اللاعب تمت بطريقة احترافية.

وقال وكيل أبو علي في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: " المفاوضات بين الأهلي ووسام أبوعلي أخذت بعض الوقت وتمت بطريقة احترافية كبيرة من الجانبين والجميع كان سعيدا في النهاية ".

وأضاف: " الأهلي أعد كل شيء في بداية المفاوضات وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل دقيق ومن المهم لوسام أبو علي أن ينتقل لنادي كبير مثل الأهلي بعد تقديم مشوار رائع في السويد ".

وتابع معلقًا على وجود أزمة صحية للاعب: " لا يوجد أي تفاصيل عن أي مشكلة صحية خاصة بوسام أبو علي ".

وسام أبو علي يقود الأهلي للفوز على بلدية المحلة

وقاد وسام أبو علي الأهلي للفوز على بلدية المحلة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة بنتيجة 5-1 للأهلي سجل منها وسام أبو علي هدفين أحدهما من ضربة جزاء، ليعلن اللاعب عن بداية قوية بقميص النادي الأحمر كما شهد اللقاء تألق موديست وتسجيله هدفًا.