الأربعاء 28 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أضرار مزج اللبن مع القهوة وعلاقتها بالقلب

أضرار مزج اللبن مع
أضرار مزج اللبن مع القهوة

حذرت دراسة حديثة من إن إضافة اللبن إلى القهوة، يقضي على فوائدها المذهلة للجسم، والتي تتمثل في الوقاية من أمراض القلب والسكري وغيرها.

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متى تتسبب القهوة في حرمان القلب من الكالسيوم؟

أضرار مزج اللبن مع القهوة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطاني، تحتوي القهوة على البوليفينول الذي يمنع تطور بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض التنكسية العصبية.

في الوقت نفسه، إن اللون الداكن في القهوة مفيد لبكتيريا الأمعاء والدماغ وله خصائص مضادة للأكسدة، ولكن في حال إضافة اللبن إليه، ترتبط البروتينات بالبوليفينول الموجود في القهوة وتقلل من امتصاصها، لذا يمكنك استخدام بدائل اللبن وإضافتها إلى القهوة، مثل حليب جوز الهند أو حليب اللوز.

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