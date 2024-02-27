متى تتسبب القهوة في حرمان القلب من الكالسيوم؟

حذر طبيب شهير من أن الاستخدام المتكرر أو غير السليم للقهوة قد يقلل من امتصاص الجسم لعنصر الكالسيوم المهم لتعزيز صحة القلب.

علاقة القهوة بنقص الكالسيوم

حذر عالم الغدد الصماء زوخرا بافلوفا، من الآثار الضارة للقهوة عند استخدامها بشكل غير صحيح، فعلى وجه الخصوص، يمكن أن تكون القهوة ضارة إذا استهلكها شخص بالغ بكميات كبيرة - أكثر من كوبين في اليوم لفترة طويلة، كما نصح بافلوفا بعدم شرب القهوة مباشرة بعد تناول الطعام.

وأوضح الطبيب أن المشروب المنشط يحتوي على العفص - مواد ذات قدرات ربط نشطة، وفي جسم الإنسان، تتفاعل مع الكالسيوم، مما يمنع امتصاص هذا العنصر النزرة بالكامل. أشار الدكتور بافلوفا إلى أن الاستخدام غير السليم للقهوة يحرم الشخص من الكالسيوم المهم لقلبه، والذي يستخدمه الجسم لعمل العضلات (بما في ذلك عضلة القلب).

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص الكالسيوم سلبًا على حالة العظام والأسنان.