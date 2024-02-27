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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات سلة الأهلي يهزمن هليوبوليس في دوري السوبر

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق هليوبوليس بنتيجة 98-46، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر ‏الجزيرة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري‎.‎

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سيدات سلة الأهلي يهزمن هليوبوليس في دوري السوبر

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري ‏المدير الفني للفريق‎.‎

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 26-15 وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 60-28‏.

وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 81-39 ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة ‏‏98-46‏.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الزهور ‏بنتيجة 80-64 ضمن منافسات بطولة ‏الدوري.‏
 

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