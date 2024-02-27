تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ محمد عبد المنعم "التمديد أو البيع"

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بـ النادي الأهلي قد قدمت عرضا أخيرا للاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق لتجديد تعاقده بعدما ماطل اللاعب أكثر من مرة خلال الفترات الماضية.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي عرض على اللاعب تمديد تعاقده مقابل ١٥ مليون جنيه في الموسم الواحد إضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى مثل توفير عقود إعلانية له.

الأهلي يهدد عبد المنعم بالرحيل

وأكمل شبانة إنه في حال إصرار اللاعب على موقفه سيتم مناقشة العروض الخارجية المقدمة له لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.