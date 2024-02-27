الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ محمد عبد المنعم "التمديد أو البيع"

محمد عبد المنعم لاعب
محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بـ النادي الأهلي قد قدمت عرضا أخيرا للاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق لتجديد تعاقده بعدما ماطل اللاعب أكثر من مرة خلال الفترات الماضية.

txt

يد الأهلي يواجه هليوبوليس فى بطولة الدوري

txt

سيدات سلة الأهلي يستضيف هليوبوليس في دوري السوبر

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي عرض على اللاعب تمديد تعاقده مقابل ١٥ مليون جنيه في الموسم الواحد إضافة إلى بعض الإمتيازات الأخرى مثل توفير عقود إعلانية له.

الأهلي يهدد عبد المنعم بالرحيل

وأكمل شبانة إنه في حال إصرار اللاعب على موقفه سيتم مناقشة العروض الخارجية المقدمة له لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

الجريدة الورقية