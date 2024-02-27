سيدات سلة الأهلي يستضيف هليوبوليس في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام فريق هليوبوليس ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق الزهور بنتيجة 80-64 في البطولة.

الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس السوبر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة اتحاد الشرطة ويسعى الأهلي للتتويج بأولى ألقاب الموسم.

وعقد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني محاضرة في المران الأخير أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل حصد لقب كأس السوبر.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على طلائع الجيش في لقاء نصف النهائي بنتيجة 3-1.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا