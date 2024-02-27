استمرار أزمة كهربا وكولر رغم نفي الجهاز

أكد الإعلامي محمد شبانة استمرار الأزمة بين كولر المدير الفني للنادي الأهلي وكهربا لاعب الفريق على خلفية اعتذاره عن رحلة غانا الأخيرة، وهو ما أكده شبانة منذ أيام.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إستبعاد كهربا من قائمة مباراة البلدية مساء اليوم جاء نتيجة للموقف الذي إتخذه كولر تجاه اللاعب بالرغم من نفي الجهاز الفني بوجود أزمة.

وأكمل شبانة بأن كل المحاولات الذي بذلها اللاعب لإثناء المدير الفني عن قراره قد فشلت وان كهربا عليه بذل المزيد من الجهد للعودة للتشكيل الأساسي بعدما أصبح المهاجم الثالث في حسابات كولر بعد وسام أبو علي وموديست.