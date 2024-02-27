شبانة: محمود متولي أصبح خارج حسابات الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود متولي مدافع الأهلي لم يشارك سوى في 42 مباراة على مدار السنوات الماضية مع الفريق، لذلك فأن اللاعب أصبح خارج حسابات إدارة الكرة والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن النادي سوف يعمل على ضم مدافع جديد، ومن أبرز المرشحين محمد إسماعيل مدافع زد، وأحمد حسام لاعب الجونة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تذاكر مباراة الأهلي والزمالك نفذت في أقل من ساعة ونصف، وهي بالتأكيد إعلان عن نجاح منتظر لهذه المباراة التي تقام في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "رغم ارتفاع أسعار التذاكر فأنها نفذت في وقت وجيز للغاية، وهو ما يؤكد على مكانة القطبين الكبيرين في السعودية، كما أعلن تركي آل الشيخ عن رفع قيمة مكافأة بطل كأس مصر، وسيتم تقديم جائزة إضافية قدرها نصف مليون دولار".

وواصل: "الفائز بالكاس سيحصل على 950 ألف دولار، وهو مبلغ كبير للغاية، بالإضافة إلى حصول أفضل لاعب على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار، وبجانب القيمة المالية هناك تقدير كبير لشعبية الأهلي والزمالك في الخليج بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة".