سبب استبعاد كهربا أمام المحلة وموقفه من نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي من قائمة الأحمر لمباراة بلدية المحلة في الدوري.

أكد شوبير عبر منصة "X" أن كهربا سيتواجد في مباراتي يانج أفريكانز و الزمالك، ولا علقة باستبعاد اللاعب من لقاء بلدية المحلة بعدم سفره مع الفريق إلى غانا، كولر يريد تجهيز وسام أبو علي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلدية المحلة اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تبدأ مباراة الأهلي و بلدية المحلة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت.