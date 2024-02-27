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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سبب استبعاد كهربا أمام المحلة وموقفه من نهائي كأس مصر

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي من قائمة الأحمر لمباراة بلدية المحلة في الدوري.

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شبانة: كهربا مهدد بالإستبعاد من قائمة الأهلي لـ 5 مباريات

أكد شوبير عبر منصة "X" أن كهربا سيتواجد في مباراتي يانج أفريكانز و الزمالك، ولا علقة باستبعاد اللاعب من لقاء بلدية المحلة بعدم سفره مع الفريق إلى غانا، كولر يريد تجهيز وسام أبو علي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلدية المحلة اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تبدأ مباراة الأهلي و بلدية المحلة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

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شبانة: كهربا مهدد بالإستبعاد من قائمة الأهلي لـ 5 مباريات

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