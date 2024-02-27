تعرف على رسالة الخطيب لسيدات طائرة الأهلي بعد التتويج بالسوبر

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات ‏وجهازهن الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة ‏الثانية على ‏التوالي.

‏وأشاد رئيس الأهلي بالأداء المتميز للاعبات الفريق وروحهن العالية والإصرار على ‏الفوز ‏وإحراز كأس البطولة لإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل كل العناصر ‏مسئولية ‏كبيرة فيما هو قادم، والاستمرار في مضاعفة الجهد لحصد البطولات المحلية والقارية.

‏وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق، والاستعداد الجيد ‏للبطولة ‏الإفريقية القادمة، كما هنأ أيضًا جماهير الأهلي التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات ‏والانتصارات، ‏وتقف دائمًا خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.‏

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الطائرة بنتيجة ‎ 3-2 في مجموع الأشواط.‏

وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وظهر «سيدات طائرة الأهلي» بشكل مميز في اللقاء، محققًا الفوز بفضل ‏الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على التتويج باللقب‎.‎

تأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-22، قبل أن يعود في المباراة سريعًا ويحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-22‏‎.‎

واصل الفريق تفوقه في الشوط الثالث في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة إبراهيم فخر الدين، ليحسم الشوط ‏بنتيجة 25-13‏‎.‎

وتفوق المنافس في الشوط الرابع بنتيجة 25-19، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10 ليحقق كأس السوبر ‏للعام الثاني على التوالي.‏

وكان الفريق قد نجح في الفوز على الصيد في لقاء نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

ويقود فريق السيدات للكرة الطائرة المدير الفني القدير إبراهيم فخر الدين الذي نجح في تكوين توليفة جديدة للفريق الأحمر بعد رحيل بعض اللاعبات في الموسم الماضي.

الأهلي يصعد لنهائي سوبر الرجال

ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك غداً الثلاثاء في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال أيضاً.

وفاز الأهلي في منافسات الرجال بتغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 بمجموع الأشواط في مباراة نصف النهائي التي أقيمت أمس الأحد بالصالة المغطاة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي ليصعد للمباراة النهائية ضد الزمالك,