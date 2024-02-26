الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تثمن مطالبات وقف العدوان على رفح

بوابة الوفد الإلكترونية

ثمنت حركة المقاومة حماس بتصريحات قادة أوروبيين رفضا للعدوان الصهيوني على رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

txt

الخارجية الأمريكية: نرحب بإصلاح منظمة التحرير.. والقيادة أمر يخص الفلسطينيين

txt

حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل بالقاهرة

واستدركت حماس بقولها أنه رغم التحذير والرفض الأوروبي للعدوان على رفح إلا أن هذا لا يعفيهم من مسؤولية منع الهجوم الإجرامي.
ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة لمنع الكيان النازي من الاستمرار في حربه ضد الشعب الفلسطيني.
واليوم حذر المستشار الألماني أولاف شولتز بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح ذاكر أنه يجب منع وقوع كارثة إنسانية هناك.

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن سكان غزة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية كبيرة جدا ويجب فتح جميع المعابر دون تأخير.
وفي السياق، اعتبر  وزير خارجية النمسا أن الوضع الإنساني في غزة حرج للغاية والاتحاد الأوروبي يود أن يرى نهاية للصراع.
كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أنه يأتي على رأس أولوياتها، مجددة معارضتها الصارمة لهجوم بري في رفح.
 

 

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: نرحب بإصلاح منظمة التحرير.. والقيادة أمر يخص الفلسطينيين

الخارجية السعودية توجه رسالة للاحتلال

القوات المسلحة الأردنية ترسل أكبر قافلة غذائية في غزة
الجريدة الورقية