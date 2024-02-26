حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل بالقاهرة

أمرت النيابة العامة ، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل بالقاهرة

بحبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب كسر القفل بالقاهرة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل".

حبس عاطل بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها ببدر

كما أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات،المتهم بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها داخل شقة بمدينة بدر.

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "سيدة وزوجها" بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم".

بمواجهته اعترف بأنه نظرًا لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها، تبين له إقامتها بمفردها فاختمر فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها.

وفى نفس السياق ؛ توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة "مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة"، تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.