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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: “الإخوان بيطلعوا نار من قلوبهم حقدًا على صفقة رأس الحكمة”

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن صفقة رأس الحكمة "فضحت" الإخوان وأظهرت سخطهم، مبينًا: "لست مندهشًا من أي رد فعل، ولكن هناك غضبا رهيبا يخرج من الإخوان، كراهية متقيحة لكل ما يخص مصر وسياسة الدولة والشعب المصري". 

وأضاف، في برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن صفقة رأس الحكمة تعد مفاجأة اقتصاديًا وغير مسبوقة، وأن الإخوان لديهم حقد وسوء نية تجاهها. 

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وأشار  إلى أنه بغض النظر عما يفعله الإخوان، فإن الصفقة كبيرة وتدل على أن الإخوان جماعة غير وطنية، مؤكدًا أن الخير لم يأت أبدًا من أفواه من يريدون مصلحة مصر، وأن الإخوان يحاولون دائمًا تدمير مصر. 

وأشار إلى أن الإخوان لا يريدون الخير لمصر بعد صفقة رأس الحكمة، وأنه مهما فعلوا ومهما كانت ردة فعلهم فإن عودتهم غير ممكنة، مؤكدا أن الإخوان دائما ما يسعدون بأي تأثير أو أزمة على الدولة المصرية، مضيفا: "تيار الإسلام السياسي لديه مشروع ديني ولا يؤمن بالوطن أو الوطنية"، موضحا أن أرقام الصفقة فضحت سلوك الإخوان وحقدهم.

 

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