الجميع متفائل.. نشأت الديهي: صفقة رأس الحكمة بداية تراجع الأسعار (فيديو)

أبدى الإعلامي نشأت الديهي تفاؤله بتراجع الأسعار بعد صفقة رأس الحكمة والاستثمارات الضخمة التي من المنتظر ضخها في مصر.

سعر الدولار بدأ في الانخفاض



وقال نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على فضائية " تن"مساء اليوم الإثنين إن صفقة رأس الحكمة أثرت بشكل كبير على السوق الموازية للدولار في مصر،معقبا :" كل الناس متفائلة لأن سعر الدولار بدأ في الانخفاض ".

وأضاف نشات الديهي: "الدولار في السوق السوداء وصل للأربعينات خلال الأيام الماضية ويستمر في الانخفاض والناس اللي خزنت دولار هتخسر وفيه ناس كتير اشترت ذهب بأسعار مبالغ فيها والناس دي بتخسر دلوقتي ".

وأردف نشأت الديهي: "بقول بلاش حد يلعب لعبة الدولار في السوء السوداء التي تؤدي إلى مزيد من الخراب والخسائر".

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة رأس الحكمة ضبطت الأسواق والاسعار في أسبوع واحد من إبرام الصفقة وسيطرت على شكل الدولار، مشددا على أن جميع المنتجات من بينها المنتجات الغذائية المختلفة شهدت انخفاض بسبب إبرام الصفقة من ٢٠٪ الى ٢٥٪، وهو واقع يعيشه الجميع الان.

بوأوضح "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يعقب الصفقات الاستثمارية تغير في الواقع وشكل الاقتصاد والمنهجية في التعامل مع الملفات أيضا بتتغير، منوها بأن منهجية وجلسات الحوار الوطني ستتغير هذا الأسبوع، وسيكون العمل من أجل الخروج بتوصيات سريعة وناجزة.

وشدد على أن مصر جاذبة للاستثمارات وكان هناك ثقة كبيرة بأن مناخ الاستثمار تم تعديله، كما أنه كان هناك رؤية بأن مصر تستطيع جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية والمستثمرين، مؤكدا أن مخرجات كان له سباب في ضبط عملية البيروقراطية وتسهيل مهمة تأسيس الشركات، منوهًا بأن صفقة "رأس الحكمة" نتيجة لمخرجات الحوار الوطني وضبط البيروقراطية والتسهيل للمستثمرين من خلال وجود مناخ جيد للاستثمار.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذه الصفقة أحدثت ضبط سريع جدًا في الأسواق المصرية وسيطرت على شكل الدولار وذلك خلال أسبوع واحد فقط من إبرام صفقة ومشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة".

ونوه بأنه يتم العمل ليكون هناك مخرجات وتوصيات صادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي سيكون لها دور في التغلب على هذه الموجة من الارتفاع في الأسعار وضبط أسعار الدولار.