وكيل صحة قنا يتفقد سير العمل بمستشفي الوقف المركزي

أجري الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم جولة تفقدية لمستشفي الوقف المركزي، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات الطبية بيها للمواطنين بصورة جيدة، رافقه الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة.

إستهل الزيارة بتفقد الإستقبال للإطمئنان علي تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وتفقد بدران برفقة الدكتور محمد عبدالقوي مدير المستشفي تذاكر الدخول للمرضي والأدوية المنصرفة للمرضي والتشخيص السليم للمرضي المترددين وتلقيهم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

كما تابع بدران خلال الزيارة جاهزية باقي أقسام المستشفي المختلفة للتأكد من تكامل تلك الأقسام بالأطقم الطبية والخدمات المعاونة.

مشدداً علي ضرورة رعاية كافة المرضي الذين يحتاجون إلي رعاية صحية وتيسير حصولهم علي الدعم الطبي اللازم لهم.

مضيفاً ان هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة الدورية لمنافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة.