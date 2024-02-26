نبيل معلول يقود الكويت لحصد لقب السوبر الكويتي

قاد التونسي نبيل معلول، فريق الكويت لحصد لقب السوبر الكويتي، عقب الفوز على الكاظمة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، بنهائي البطولة.

وأقيمت البطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2008 بنظام جديد هذا الموسم تضمّن دوراً تمهيدياً تغلب فيه الكويت على القادسية بهدف سجله يوسف ناصر، فيما اجتاز كاظمة عقبة العربي 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وهذه المرة السابعة التي يحقق فيها الكويت لقب السوبر بعظ أن حقق لقب السوبر في 6 مناسبات، من أصل المشاركة في 14 مباراة نهائية، فيما حصد القادسية اللقب 6 مرات أيضا، وحقق العربي اللقب في 3 مناسبات.