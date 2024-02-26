كولر يفتح صفحة جديدة مع عبد القادر

بعد تألقه في تدريبات الأهلي

فتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي صفحة جديدة مع احمد عبد القادر جناح الفريق، بعد عودته من الإصابة ومشاركته في التدريبات في الفترة الأخيرة.

وحصل عبد القادر على وعد من كولر بالحصول على الفرصة في الفترة القادمة، بشرط الالتزام بالتعليمات والتركيز في التدريبات، والابتعاد عن السوشيال ميديا التي تشتت تركيزه خارج الملعب.

ويعتمد كولر على سياسات التدوير لمواجهة ضغط المباريات في المباريات المحلية والقارية والاصابات التي تطارده اللاعبين، مما يفتح الباب أمام مشاركة عبد القادر في المباريات القادمة.

واقترب عبد القادر من الرحيل عن الأهلي في فتى الانتقالات الشتوية الماضية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني تماماً واستبعاده من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

كان الأهلي قد استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح الأمس؛ استعدادا للعودة المحلية.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.

وعاد الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة الماضي.

ويلتقي الأهلي مع فريق بلدية المحلة، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الحولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج افريكانز التنزاني يوم الجمعة القادر، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.