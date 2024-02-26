موقف زيزو من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

وجه الدولي المصري أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير الفارس الأبيض، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة أبو سليم الليبي بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب 15 مايو بالجزائر.

وفشل زيزو في استكمال مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي، حيث خرج في الشوط الأول من المباراة، مما جعل هناك حالة من القلق لدي الجماهير البيضاء.

وكشف طبيب الزمالك محمد أسامة قد كشف عن أن زيزو تعرض لالتواء في الكاحل، ويحتاج للراحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاطمئنان على عظام اللاعب أهم شيء، ولا يوجد أي كسور، وذك كتشخيص مبدئيـ عقب تقليل حجم التورم.

وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب في حالة جيدة، مؤكدًا أن زيزو سيخضع لبعض الفحوصات من أجل الاطمئنان عليه، لكن الحالة مطمئنة جدًا والوضع مستقر.

وأردف: "عندما نعود لمصر سيجري إشاعة ولو جاءت نتيجتها جيدة سيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، واللاعب جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر".

وقام بنشر رسالة اطمئنان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث جاء بها: "الحمد لله دائما وأبدا، أن تكون سليما معافا فهذه نعمة عظيمة.. الحمد لله على فضله وکرمه. شكرا لجماهير الزمالك.. أنتظركم اللقاء المقبل".