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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تعزز المناعة ومفيدة للنظر.. طريقة عمل شوربة الجزر بالزنجبيل والكريمة

شوربة الجزر بالزنجبيل
شوربة الجزر بالزنجبيل

يعرف الجزر بفوائده المذهلة للجسم، فيحتوي على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد عينيك أبرزها فيتامين أ، كما يعطي دفعة قوية لجهاز المناعة، إذ تعمل كل من الفيتامينات A وCالموجودة في عصير الجزر كمضادات للأكسدة وتحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل شوربة الجزر بالزنجبيل الصحية.

 

شوربة الجزر بالزنجبيل

طريقة عمل شوربة الجزر بالزنجبيل

المقادير

- الجزر : كيلو (مقشر ومقطع مكعبات)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة ونصف (طازج ومفروم)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- الماء : ليتر وربع

- كريمة الطبخ : 90 ملليلتراً (قليلة الدسم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

 

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه لعدة دقائق حتى يذبل.

أضيفي الثوم والزنجبيل، وقلّبي المكونات لدقيقتين.

أضيفي الجزر وقلبي لمدة 3 دقائق، ثم صبّي الماء واتركي الخليط حتى يغلي، ثم خففي النار وغطّي القدر، واتركيه لحوالي 35 دقيقة حتى تمام نضج المكونات.

ضعي الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعم.

أعيدي المزيج إلى القدر، ثم أضيفي الكريمة، ونكّهي بالفلفل الأسود والملح، وحركي قليلاً، ثم اتركي الشوربة على النار لحوالي 5 دقائق حتى تسخن تماماً.

اسكبي شوربة الجزر بالزنجبيل في طبق التقديم، وقدميها ساخنة. 

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