منتجات تساعدك على إنقاص الوزن.. أبرزها الفواكه والخضراوات

حث العلماء أولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن على عدم حساب السعرات الحرارية، بل بدلاً من ذلك الانتباه إلى تركيبة الأطعمة، ويقول خبراء التغذية إن الأطعمة ذات المحتوى المنخفض من الطاقة، ولكنها غنية بالمواد المغذية، تساعد في تحقيق قوام نحيف بشكل أكثر فعالية.

وقالت الدكتورة نيكولا باكلاند، من جامعة ليدز، إن المشكلة الكبيرة التي يواجهها الأشخاص الذين يفقدون الوزن هي الشعور بالجوع الشديد بين الوجبات، مما يدفعهم إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية ويؤدي إلى المبالغة في تناول السعرات الحرارية، وتساعد بعض المنتجات على التعامل مع هذا جيدًا.

ولقد وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة المناسبة يميلون إلى الشعور بجوع أقل طوال اليوم، على الرغم من أنهم يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل عام مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا هذه الأطعمة قال الدكتور باكلاند: "يحتوي الطعام المعني على الكثير من الماء والبروتين والألياف".

وعلى وجه الخصوص، الأطعمة التي تساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام وتقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا، كما وجد الخبراء، هي الفواكه الطازجة والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا هذه الأطعمة منخفضة الطاقة فقدوا ما متوسطه 5-6 كيلوغرامات خلال 14 أسبوعا، وأبلغ هؤلاء الخاسرون عن شعورهم بالجوع بشكل أقل ولم يعودوا يعانون من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية التي كانت مألوفة لديهم من قبل.

وفي الوقت نفسه، فإن المجموعة التي تناولت أطعمتها المعتادة، ولكن بنفس المستوى من السعرات الحرارية اليومية - ما يصل إلى 1400 سعرة حرارية - فقدت 3 كيلوغرامات فقط خلال 14 أسبوعًا من التجربة.

يقول العلماء: الأطعمة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية، ولكن بتركيبة مختلفة من العناصر الغذائية، سيكون لها في النهاية تأثير مختلف على الشكل، لأن مكوناتها ستسبب تفاعلات مختلفة في الجسم، بما في ذلك استقلاب الخلايا الدهنية.

وأكد الخبراء أن 250 جراما من الجزر و20 جراما من الشوكولاتة تعادلان في السعرات الحرارية، لكن فوائد الجزر في إنقاص الوزن أكبر.