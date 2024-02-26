أهمها الأسماك الحمراء.. أفضل الأطعمة لصحة القلب

قام الخبراء بتجميع قائمة بأكثر الأطعمة الصحية للقلب، وإدراجها في النظام الغذائي الذي يساعد على تجنب أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

أطعمة مفيدة للقلب

ويستشهد ميدوبوز بهذا الاستنتاج من الخبراء العلميين وتضمنت القائمة التي جمعها أطباء القلب ما يلي:

1- الأسماك الحمراء

الأنواع الحمراء من الأسماك والسردين وسمك السلور والماكريل تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يقلل من احتمالية الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب وتصلب الشرايين، ويساعد أيضًا في التخلص من الكوليسترول.

2- المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من فيتامين E، الذي يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول "الضار" في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعد المكسرات أيضًا مصدرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية القيمة.

3- دقيق الشوفان

يمتص دقيق الشوفان ويزيل المواد الخطرة التي تثير تطور العمليات الالتهابية.

4- التوت

التوت الأزرق والفراولة وأنواع التوت الأخرى مليئة بالأنثوسيانين والفلافونويد - وهذه المواد معروفة بقدرتها على خفض ضغط الدم المرتفع وزيادة توصيل الأوعية الدموية.