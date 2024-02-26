أدعية مستحبة تريح القلب من الهموم

يدعو العبد لخالقه متى شاء لطلب ما يتمناه سواء الرزق أو دوام الصحة والعمل أو طلب للزواج، كما أن للدعاء فضائل كثيرة، لذلك يبحث العديد عن افضل واقصر الأدعية التى يسهل حفظها والدعاء بها بشكل دائم، فهى تريح القلب وتزيد من الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى.

ومن أبرزها الاتى: - اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ‏ - اللهم آرزقني فرح يعقوب وإيمان موسي وفرج يونس وآحتمال نوح وتقوي يوسف وطهر عيسي وصبر آيوب وزهد محمد. - اللهم ارزقنا مع كل يوم جديد طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة الباي ولباس العافية وحسن الخاتمة.

- اللهم إني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. - اللهم في هذا اليوم إجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم علي النار وكتبت لهم الجنة.

- اللهم إن عائلتي هي أجمل هداياك واغلي ما أملك فأحفظهم لي وأسعدهم. -اللهم طهر قلبي واستر عيني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.



