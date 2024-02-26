كاتب: مصر تنتهج مسارات سياسية متعددة لدعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مصر تعمل بالتوازي على ثلاثة مسارات في دعم القضية الفلسطينية، ما يؤكد على دورها ويجعل المهمة المصرية هي المحورية بين كل الدول.

وأضاف "رائف"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت الكثير من المساعدات على المسار الإنساني، ويشمل توصيل المواد الإغاثية، وفتح معبر رفح على مدار 24 ساعة يوميا، وتسهيل إيصال المواد الإغاثية، وإنشاء مخزن لوجستي في مطار العريش لإيواء وفرز ونقل المواد الإغاثية إلى معبر رفح، وأنشطة المجتمع المدني من خلال الهلال الأحمر والاتحاد القومي لمشروعات التنمية المحلية، والمساعدات من الشعب المصري.

وأوضح أن مصر قامت بإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية واستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، حيث تم حتى الآن استقبال أكثر من 2200 مريض وعلاجهم في 47 مستشفى في ثماني محافظات.