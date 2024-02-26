الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 24 فبراير، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.01%، ليصل الى مستوى 2465.50 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في البورصة الأردنية عند نحو 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2571 صفقة.

الأسهم المغربية تغلق على ارتفاع

الأسهم المغربية

أغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.26 %، عند 13.117,08 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة ب الأسهم المغربية بنسبة 0.29 %، ليستقر عند 1.067,69 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.26 % بمجموع 975,5 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 137 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 678 مليار درهم مغربي.