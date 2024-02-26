البورصة تتجاوز أزمة الدولار وتربح 50 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تجاوزت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الإثنين أزمة تراجع سعر الدولار، واستعادة موجة صعودها بصورة كبيرة، بدعم نتائج أعمال الشركات المقيدة، خاصة القطاع على خلفية صفقة رأس الحكمة.

استرد رأس المال السوقي للأسهم جزءا من خسائره وربح 49.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.023.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.9% ليصل إلى مستوى 28931 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7576 نقطة.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 10537 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.4 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والأجانب وسط تداولات8.8 مليار جنيه.