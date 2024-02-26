خبراء يكشفون مبررات صعود البورصة بجلسة تعاملات اليوم

أرجع خبراء سوق المال استعادة البورصة لموجة صعودها اليوم الاثنين بعد تراجعات حادة في جلسة أمس الأول إلى تداعيات صفقة رأس الحكمة وتداعياتها الإيجابية على البورصة، خاصة القطاع العقاري.

قال الدكتور على الحداد خبير أسواق المال إن المؤسسات المحلية اتجهت إلى الشراء المكثف في ظل حالة التفاؤل الكبيرة التي تسود مجتمع الأعمال على خلفية صفقة رأس الحكمة، وانعكاساتها الايجابية على القطاع العقاري.

أضاف أن الأسهم العقارية شهدت ارتفاعات قياسية للجلسة الثانية على التوالي، بفضل نتائج أعمالها الايجابية.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال إن البورصة تجاوزت أزمة الدولار بالسوق السوداء، والتي تم على أساسه تسعير عدد من الأسهم، ونجحت المؤشرات في استعادة موجة صعودها من جديد بدعم الاثار الإيجابية المتوقعة لصفقة "رأس الحكمة" والترقب لبعض الاستحواذات المرتقبة خلال الفترة القادمة على عدد من القطاعات.