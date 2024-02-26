سعودي عبد الحميد يدخل التاريخ مع الهلال

نجح سعودي عبد الحميد، لاعب الهلال ومنتخب السعودية، في دخول التاريخ مع الزعيم، بعدما جاء في قائمة الـ 100 مباراة مع فريقه.

ومن المقرر أن يلعب الهلال اليوم أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر دوري روشن السعودي للأندية المحترفة لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت الساعات القليلة الماضية احتفال الهلال بنجمه، بعدما نشر صورة للاعب عبر الحساب الرسمي للأزرق بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث جاء التعليق على الصورة كالتالي: "سعود عبد الحميد، 100 مباراة بشعار الهلال، حقق خلالهم بطل الدوري 2022، وبطل كأس الملك 2023، ووصيف العالم".

الجدير بالذكر أن الظهير الأيمن للهلال السعودي انتقل للهلال في ديسمبر من عام 2021، قادمًا من اتحاد جدة، ليشارك في مع الزعيم في 100 مباراة مختلفة مع الأزرق، حيث سجل خلالهم هدفين وصنع 16 هدف اَخر.