زمالك ٢٠١٠ يتوج ببطولة الجيزه لكرة القدم

توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 ببطولة دوري منطقة الجيزة، بعد الفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب الأخير في نهائي البطولة.

سجل هدفي الزمالك كل من، فتحي محمد، وأحمد علي .

وقدم لاعبو الزمالك مستوى فني مميز على مدار شوطي المباراة، وسيطروا على مجريات اللقاء في أوقات كثيرة، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا من خلالها تسجيل هدفين وإهدار فرص أخرى محققة.

ويقود فريق الزمالك 2010، عمرو مجدي إيدر مديراً فنياً، ومصطفى حلمي ومصطفى عبد العظيم مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدرباً لحراس المرمى، ومحمد صبحي تأهيل وإصابات، ومحمد سليمان مسؤولاً للمهمات.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، ومحمد مصطفى ممس المدير الفني للمدرسة الأساسية "البراعم"، ومحمد صبحي المدير الإداري للمدرسة على حضور اللقاء ومؤازة الفريق في المباراة النهائية.

و تواجد حسن بصري عضو اللجنة الفنية لقطاع "البراعم"، وفوزي عبد الرحمن "ماير" المدير الفني لمدربي حراس مرمى قطاع "البراعم"، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي الحراس بقطاع الناشئين لمتابعة اللقاء.