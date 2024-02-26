زد وإنبي.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

سيطر التعادل على مجريات الشوط الأول من مباراة زد وإنبي بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يسعي إنبي لحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز، حيث يحتل قمة الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يتأخر عنه فريق زد بفارق نقطتين فقط فى مركز الوصافة.

وضم تشكيل زد كلًا من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي جمال، مصطفى العش، عبدالله بكري، أحمد زكي.

خط الوسط: أحمد الصغيري، موتوموسى، عبدالله مجدي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، مصطفى سعد "ميسي".

فيما يضم تشكيل إنبي كلًا من:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة - مصطفى دويدار.

خط الوسط : أحمد يوسف - أحمد العجوز - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين اوفا.



