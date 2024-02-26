الموز أكثر مصادر فيتامين ب6.. خبيرة تغذية تكشف الفوائد

وصفت خبيرة التغذية فيرونيكا جوساكوفا المستوى العالي من فيتامين ب6 بأنه أحد المزايا التي لا شك فيها للموز.

كونه فاكهة استوائية، يعد الموز أحد أكثر المنتجات التي يمكن الوصول إليها وغير مكلفة، وقالت خبيرة التغذية جوساكوفا في مقابلة مع NEWS.ru أن الموز يحتوي على عدد من الخصائص المفيدة وعلى وجه الخصوص، فهي مصدر غني لفيتامين ب6، الذي يعمل على تحسين أداء الجهاز المناعي.

ويحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين ب6، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل والربو بالإضافة إلى ذلك فإن محتواه العالي يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين عمل الجهاز المناعي.

وأضافت جوساكوفا أن الموز يحتوي أيضًا على فيتامينات ب الأخرى، بالإضافة إلى فيتامينات أ وج، والعناصر الدقيقة على شكل مغنيسيوم وبوتاسيوم وسيليكون وفوسفور وحديد، وغالبًا ما يتم تسليط الضوء على هذا المنتج باعتباره مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم، مما يساعد على تقوية العظام والمفاصل ودعم وظائف الكلى والقلب.

من عيوب الموز محتواه العالي من السعرات الحرارية ووفرة السكريات ويجب أن نتذكر كلما كان الموز أكثر نضجا، كلما كان أكثر سكرية وارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم ومن الأفضل تناول موز أقل نضجاً، مع مراعاة كميته.