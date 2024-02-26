الإيقاع بسارق مخزن أحذية في الموسكي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى.

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وتبين أن بحوزته عدد ( 102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب "كسر الباب" من المتاجر ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المُختصة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.