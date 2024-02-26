الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بسارق مخزن أحذية في الموسكي

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى.

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وتبين أن بحوزته عدد ( 102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته إعترف  بإرتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب "كسر الباب" من المتاجر ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين  - لأحدهما معلومات جنائية) . 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المُختصة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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