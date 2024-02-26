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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملات مكثفة للتصدي للخارجين على القانون في الإسكندرية

أجهزة أمنية
أجهزة أمنية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهود مديرية أمن الإسكندرية، عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرات "الحشيش، الهيروين، الآيس").. بحوزة (4متهمين). 

 

كما تم ضبط (5) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين).

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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