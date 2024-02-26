الداخلية تكشف مُلابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بمزرعة في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بإحدى المزارع بالطريق الصحراوى بالجيزة.

ونجحت أجهزة الوزارة في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص وسؤال كل من (مالك مزرعة ، محامية "وكيلة عن مالك مزرعة آخرى" ، خفير)قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الإستيلاء على الأرض عنوة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية -

2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابىتخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.