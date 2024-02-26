"القاهرة الإخبارية": أعداد شهداء غزة في ارتفاع مستمر والطائرات لا تتوقف

كشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بشير جبر، عن تفاصيل العدوان الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن أعداد الشهداء في قطاع غزة في ارتفاع مستمر والطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن شن غاراتها باتجاه منازل المواطنين.

أعداد الشهداء في قطاع غزة

وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك قصفا شمل منزلا في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وهناك قصف مدفعيا الذي استهدف مجموعة من المواطنين في هذا المخيم، مما أدى إلى ارتقاء 2 من الشهداء.

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت سيارة مدنية كانت تسير في منطقة أبو العجين في شرق بلدة دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء، بالإضافة إلى أن هناك شن غارات أخرى استهدفت المنطقة الشرقية لشمال قطاع غزة.

ونوه بأن منطقة بيت حانون تعرضت إلى عدد من الأحزمة النارية في الساعات الأولى من هذا الصباح، والتي استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في تلك المنطقة.