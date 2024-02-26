90 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة ..والأونروا تعول على هدنة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أنه بموجب التحديث الأخير ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29782 شهيدًا و70043 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو تاريخ طوفان الأقصى.

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أعدادًا محدودة من شاحنات المساعدات الغذائية وصلت إلى شمال قطاع غزة.

وأضافت أونروا - في بيان صحفي - أنها تعول على جهود الوسطاء للوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بأي طريقة كانت.. مشيرة إلى أن الهدنة يجب أن تكون مقدمة لوقف الحرب وإلا سنشهد شلالا من الدماء إذا جرى اجتياح رفح.

وأردفت تقول إنها تجري مداولات مع دول قررت وقف تمويل الوكالة وتعول على جهود عربية لتوفير البديل.

ومن جنيف، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات.

وأضاف جوتيريش - في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ55 لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، موضحا أن وجود وكالة الأونروا أساسي هناك من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن "افتقار مجلس الأمن لوحدة الصف بشأن غزة وأوكرانيا قوض سلطته"، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب "لكن دون مؤسسات وهو ما يسبب فوضى".

"الرئاسة الفلسطينية": الخطة الإسرائيلية مرفوضة ومُدانة وتهدف لعودة الاحتلال والتهجير

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء المدنيين كما أسماها، مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع.

وأضاف أبو ردينة - في تصريح اليوم /الاثنين/ - أن الخطة التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو، تؤكد للعالم أسره أنه ماض في عدوانه على قطاع غزة، ومُصر على قراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كافة المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان وللجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم "الرئاسة الفلسطينية" أنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي وتحمل مسؤوليتها بإلزام دولة الاحتلال بوقف هذا العدوان المتواصل قبل فوات الأوان؛ لأن الدعم الأمريكي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.