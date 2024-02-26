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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير عسكري: الحرب في لبنان دخلت مرحلة جديدة

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، خالد حمادة، أن الداخل اللبناني عرضة للهجمات الإسرائيلية خاصة بعد ضرب مدينة بعلبك، ما يعني أن الحرب دخلت مرحلة جديدة، بالتزامن مع ما تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية من تصعيد بوتيرة العمليات العسكرية خلال الساعات الاخيرة.

 

وتابع “حمادة”، خلال مكالمة هاتفية له على شاشة "القاهرة الإخبارية": "الحدود اللبنانية وتحديدا منطقة البقاع في جنوب لبنان، هي خزان بشري لحزب الله، وبقعة لتمركز البنية التحتية ومخازن الخاصة بهم".


وأضاف أن لبنان دخل تنفيذيًا لمرحلة من الصراع، وهي مرحلة الحرب، بما يؤكد ما قاله مسؤولون إسرائيليون، إن توقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، لا يعني توقف العمليات في لبنان.


وأكمل: “الأمريكيون يعملون على تخفيف وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهما اختلفت شروطه، لتحقيق الهدف السياسي الأساسي من الحرب الإسرائيلية على لبنان، أو من الحرب الأمريكية بالوحدات العسكرية الإسرائيلية، وهي تثبيت معادلة استقرار للكيان المحتل”.

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