الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 5 قضايا إتجار في الممنوعات بأسوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهود مديرية أمن أسوان، عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (6متهمين "لهم معلومات جنائية").

 

كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى"فرد محلى" بجانب ضبط (52) محكوم عليه فى (821) حكم "جزئى – مستأنف – غرامة – مخالفة".

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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