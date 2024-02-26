عيسى: السـیاحـة الـوافـدة إلـى مـصر تـعتمد عـلى الـطیران بنسـبة تـصل لأكـثر مـن 95%

أعلن الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن السـیاحـة الـوافـدة إلـى مـصر تـعتمد عـلى الـطیران بنسـبة تـصل لأكـثر مـن 95%، فالطیران ھو الوسیلة الرئیسیة للوصول إلى المقصد السیاحي المصري.

وأشار إلـى الـعمل والتنسـیق المسـتمر والـتكامـل بـین عـمل وزراتـي السـیاحـة والآثـار، والـطیران الـمدنـي، لـتحقیق مسـتھدفـات صـناعـة السـیاحـة فـي مـصر، وربـط المدن والمقاصد السیاحیة المصریة ببعضھا البعض.

جاء ذلك خلال مشاركته افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا فى دورته ال٧١ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والذى افتتحه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى صباح اليوم.

وأضاف عيسى، أن عـام 2023 أعـلى مـعدل فـي الحـركـة السـیاحـیة الـوافـدة فـي تـاریـخ السـیاحـة فـي مـصر، لـتحقق بـذلـك رقـماً قـیاسـیاً فـي أعـداد الـسائـحین الـوافـدیـن إلـیھا، والـذي بـلغ 14.906 مـلیون سـائـح، حـیث حـققت عـام 2010 ھـو عـام الـذروة 14.731 مـلیون سائح.

واسـتقبلت مـصر خـلال الـربـع الأخـیر مـن عـام 2023 حـوالـي 3.6 مـلیون سـائـح، وھـو ثـانـي أعـلى مـعدل لھـذه الـفترة فـي تـاریـخ السـیاحـة فـي مـصر بـعد عـام2010، وھـو عـام الذروة في السیاحة.

كـما اسـتمر ھـذا الـنمو مـع بـدایـة عـام 2024 والـذي شھـد زیـادة فـي أعـداد الحـركـة السـیاحـیة الـوافـدة بنسـبة 5% خـلال الأربـعین یـوم الأولـى مـنھ عـن مـثیلتھا فـي عـام 2023.

وأكد وزير السياحة والآثار إن الـدولـة الـمصریـة تسـتھدف تـحقیق نـمو سـنوي فـي أعـداد السـیاحـة الـوافـدة بنسـبة 25 إلـى 30%، وبـالـتالـي زیـادة حجـم الإیـرادات الـناتـجة عـنھا، فـالھـدف الاسـتراتـیجي الـعام ھـو اجـتذاب 30 مـلیون سـائـح فـي عـام 2028،

وأوضح أن وزارة الـطیران الـمدنـي لا تـألـو جھـداً فـي تـوفـیر كـافـة سـبل الـدعـم لحـركـة الـطیران السـیاحـي الـوافـدة إلـى مـصر، فھـي تـقدم الـدعـم الـفني فـي تـنفیذ بـرامـج تـحفیز الـطیران الـتي تــطلقھا وزارة الســیاحــة والآثــار، كــما تــقدم تــخفیض عــلى رســوم الھــبوط والإیــواء والخـدمـات الأرضـیة فـي مـطارات الـمحافـظات السـیاحـیة، بـالإضـافـة إلـى إعـفاء شـركـات الـطیران الأجـنبیة مـن سـداد مـقابـل الـجعل لجـمیع دول الـعالـم تنشـیطاً للحـركـة الـوافـدة

للمطارات السیاحیة.

وقـد امـتد ھـذا الـتعاون لتحسـین الخـدمـات الـمقدمـة فـي الـمطارات الـمصریـة الـمختلفة لـلمسافـریـن الـسائـحین الـوافـدیـن مـن الـدول الـمختلفة، وتحسـین جـزء مـن تجـربـة الـحصول على التأشیرة السیاحیة.

ولـقد آتـى الـتعاون بـین وزارتـي السـیاحـة والآثـار والـطیران الـمدنـي بـثماره، فـقد زادت مـقاعـد الـطیران الـقادمـة لـمصر فـي عـام 2023 إلـى أكـثر مـن 35 % عـن مـثیلتھا فـي عـام 2022.

وسـاھـم فـي اجـتذاب وتـحفیز أسـواق لـلعمل فـي مـصر عـن طـریـق دعـم شـركـات الـطیران الـتي غـدت مـصر سـوقـاً ھـامـاً بـالنسـبة لـھا خـلال الـعام الـماضـي، سـواء كـانـت شـركـات جـدیـدة تـعمل لأول مـرة بـالـمقصد الـمصري، أو شـركـات طـیران أعـادت رحـلاتـھا مـرة

أخرى إلى مصر بعد فترة توقف.

فـقد زاد حجـم أعـمال كـبرى شـركـات الـطیران الـعام الـماضـي بنسـبة 50% عـن 2022، فھناك ما یقرب من 150 شركة طیران أصبحت تسیر رحلاتھا إلى مصر.

كـما أدى ھـذا الـبرنـامـج إلـى زیـادة الحـركـة السـیاحـیة الـوافـدة إلـى الـمطارات السـیاحـیة خـلال عـام 2023، حـیث أسـفر عـن تـحفیز ونـقل 7 مـلیون سـائـح لـلمطارات السـیاحـیة، دون الـقاھـرة وبـرج الـعرب، فـعلى سـبیل الـمثال زادت مـقاعـد الـطیران الـوافـدة إلـى مـطار

الأقصر العام الماضي إلى أكثر من 58 % بالمقارنة بعام 2022.

وفـي ضـوء تحـریـر الـسماوات الـمصریـة أمـام الحـركـة السـیاحـیة الـعالـمیة، فـإن وزارة الـطیران الـمدنـي تـقوم بـتقدیـم تسھـیلات كـثیرة لشـركـات الـطیران الأجـنبیة، والـتي نـتج عـنھا تسـییر الـعدیـد مـن شـركـات طـیران لـرحـلات مـنخفضة الـتكالـیف إلـى مـطار سـفنكس الـدولـي بـالـقاھـرة، وبـدأت شـركـات كـبرى،تسییر رحلات إلى القاھرة عن طریق مطار سفنكس.