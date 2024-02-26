وزير الطيران يفتتح أعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء افتتاح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى فعاليات اعمال مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI فى دورته الـ ٧١، تحت عنوان " المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"؛ والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢ دولة أفريقية.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار و لوسي مبوغوا، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني الدولي-ESAF في أفريقيا و إيمانويل تشافيز، رئيس ACI أفريقيا و والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام لـ ACI World و علي تونسي، الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا فضلاً عن ممثلى المجلس العالمى للمطارات والخبراء المتخصصين فى مجال المطارات والنقل الجوى بالإضافة إلى بعض شركات الطيران الإفريقية وبحضور عدد من رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى ولفيف من قيادات الوزارة.