الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

بيان الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن طهارة الإمام للخطبة مستحبة شرعًا، وتصح الخطبة بغيرها عند جمهور الفقهاء، فإذا أحدث الإمام وهو يخطب الجمعة، فإن كان موضع الوضوء قريبًا فإن عليه أن يتوضأ ويكمل الخطبة والصلاة.

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أضافت الإفتاء، أنه إن كان موضع الوضوء بعيدًا، أو كان وضوءه سوف يستغرق وقتًا يمنع مِن الموالاة بين الخطبة وبعضِها أو بَيْنَها وبين الصلاة -فإنَّ عليه أنْ يبدأ الخطبة للجمعة مِن جديد ثم يصلي بهم، أو يستنيب رجلًا ممن حَضَروا الخطبة حتى يخطُب ويصلي بالناس بدلًا عنه، وضابط الموالاة مِن طول الفصل أو قِصَرِه يُرجَع فيه إلى العُرف والعادة.

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