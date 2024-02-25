الإفتاء تكشف السورة المستحب قرأتها ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان.. كشفت دار الإفتاء المصرية عن السورة المستحب قراءتها في ليلة النصف من شعبان، والتي بدأت من مغرب يوم أمس السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24 فبراير، وتنتهي فجر اليوم الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير .

سورة مستحب قرأتها في ليلة النصف من شعبان

وقالت الإفتاء إن السورة المستحب قرأتها في ليلة النصف من شعبان هى يس، وتقرأ ثلاثة مرات فتكون مرة بنية الوقاية من البلاء والأمراض، ومرة بنية طول العمر والتوفيق للطاعة، ومرة بنية الغنى بالله.

أدلة من القرآن والحديث الشريف تثبت فضل ليلة النصف من شعبان

روت الأحاديث النبوية الشريفة فضل ليلة النصف من شعبان، والتي أكدت على ضرورة الإكثار من الطاعات والدعاء والاستغفار والصلاة في تلك الليلة، لما فيها من أجر وقواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

فضل ليلة النصف من شعبان

وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الليل يصلي، فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع إلي رأسه من السجود وفرغ من صلاته، قال: يا عائشة -أو يا حميراء- أظننت أن النبي قد خاس بك؟ قلت: لا والله، يا رسول الله، ولكنني ظننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله -عز وجل- يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم).

وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، أو مشاحن).

ليلة النصف من شعبان

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

أدلة القرآن الكريم على فضل ليلة النصف من شعبان

وهناك أيضًا أدلة من القرآن أثبتت فضل ليلة النصف من شعبان، حيث جاء في تفسير قول الله تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، سورة الدخان، وقوله تعالى {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}، أي هى الليلة التي استجاب فيها الله تعالى لمناجاة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.