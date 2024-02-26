الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تستكمل تنفيذ فعاليات "رواد تحيا مصر" للتوعيه بمخاطر المخلفات الالكترونيه

بوابة الوفد الإلكترونية



تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمحافظات الوادي الجديد (بمركز شباب القلمون) / محافظة أسوان (مركز شباب مدينة أسوان) / محافظة القليوبية (مركز شباب بلتان).

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

 

كما تتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات

ومن المقرر تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.


 

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